Социальный фонд напомнил отцам из Новосибирска о выплатах на ребенка

В новосибирском социальном фонде рассказали о выплатах, на которые могут претендовать отцы из Новосибирска. Об этом рассказали в преддверии 20 октября, Дня отца.
Так, каждый родитель может оформить единовременное пособие при рождении ребенка, сумма выплаты 24 604 рубля. Помимо этого папы могут получать единое пособие на детей до 17 лет, размер которого высчитывается от 50% до 100% прожиточного минимума.
Также СФР предоставляет выплаты для отцов, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет. Размер материальной поддержки рассчитывается от дохода родителей.
Также государство предоставляет ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей.
Отметим, что если отец воспитывает ребенка в одиночку, то ему также полагается сертификат на получение материнского капитала.
Ранее КП-Новосибирск писала о долге в 4 млн рублей перед сотрудниками предприятия. Долги удалось погасить только вмешательства прокуратуры.