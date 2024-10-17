В четверг на Южном Урале будет до +11 градусов

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 октября, у Василия, Вероники, Владимира, Гурия, Дмитрия, Ерофея, Ионы, Николая, Павла, Степана, Тихона, Якова.
Между прочим, 17 октября 2024 года отмечают Ерофеев день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не признаваться в романтических чувствах, не делать предложение и не играть свадьбу. Дело в том, что влюбленные могут вскоре расстаться.