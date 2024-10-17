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В четверг на Южном Урале будет до +11 градусов

В четверг, 17 октября, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 71% 763 мм рт. ст. +10°

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 17 октября, у Василия, Вероники, Владимира, Гурия, Дмитрия, Ерофея, Ионы, Николая, Павла, Степана, Тихона, Якова.

Между прочим, 17 октября 2024 года отмечают Ерофеев день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не признаваться в романтических чувствах, не делать предложение и не играть свадьбу. Дело в том, что влюбленные могут вскоре расстаться.