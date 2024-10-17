Прокуратура проверяет хабаровский онкоцентр

Кроме ситуации с большими очередями, прокуратура обращает внимание на оснащение оборудованием для диагностики и лечения. Напомним, не так давно в медицинской организации вышел из строя аппарат лучевой терапии Halcyon ­— он был приобретён в 2021 году за 190 миллионов рублей за счёт финансирования из федерального бюджета. На тот момент более современного ускорителя в России не применялось.