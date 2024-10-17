Прокуратура проверяет хабаровский онкоцентр

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку Краевого клинического центра онкологии в связи с многочисленными жалобами пациентов медицинского учреждения. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе надзорного ведомства, по итогам инспекции будет дана оценка деятельности должностных лиц при обслуживании людей, его качеству и своевременности.
Отметим, что ранее на жалобы людей обратила внимание депутат Государственной думы Российской Федерации Василина Кулиева. К парламентарию неоднократно обращались пациенты онкоцентра, которые жаловались на невозможность быстро попасть на приём к нужным специалистам. Ещё один федеральный парламентарий Сергей Леонов, который является зампредом комитета по здравоохранению ГД РФ пообещал ранее инициировать проверки учреждения на всех уровнях.
Кроме ситуации с большими очередями, прокуратура обращает внимание на оснащение оборудованием для диагностики и лечения. Напомним, не так давно в медицинской организации вышел из строя аппарат лучевой терапии Halcyon — он был приобретён в 2021 году за 190 миллионов рублей за счёт финансирования из федерального бюджета. На тот момент более современного ускорителя в России не применялось.
После завершения проверки сотрудники надзорного ведомства, если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования, чтобы восстановить законные права и интересы граждан. О результатах инспекции наше издание сообщит по её итогам.