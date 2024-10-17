В Новосибирской области восстановили из руин старинный православный храм

«Первым каменным зданием в Колывани стал собор во имя Святой Живоначальной Троицы. Его заложили 15 августа 1861 года и освятили 1 октября 1867 года. Он был построен “тщанием прихожан” с применением элементов византийского стиля и выглядел для маленького городка очень мощно», — рассказал краевед Константин Голодяев.