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BI: Киев потерял почти 40 танков Leopard с начала СВО

При подсчётах были использованы данные из открытых источников.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины лишились почти 40 танков Leopard с начала специальной военной операции, пишет Business Insider.

Издание уточняет, что при подсчётах были использованы данные из открытых источников.

«Leopard — это мощные, очень способные танки с тяжёлой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 Leopard», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что при контрнаступлении в 2023 году Киев потерял 11 боевых машин Leopard производства ФРГ в модификациях 2А4 и 2А6.

В Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины потеряли в Курской области свыше 21 тысячи военных и 136 танков.