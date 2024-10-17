BI: Киев потерял почти 40 танков Leopard с начала СВО

Вооружённые силы Украины лишились почти 40 танков Leopard с начала специальной военной операции, пишет Business Insider.
Издание уточняет, что при подсчётах были использованы данные из открытых источников.
«Leopard — это мощные, очень способные танки с тяжёлой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 Leopard», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что при контрнаступлении в 2023 году Киев потерял 11 боевых машин Leopard производства ФРГ в модификациях 2А4 и 2А6.
В Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины потеряли в Курской области свыше 21 тысячи военных и 136 танков.