Массовое отключение холодной воды накрыло Владивосток из-за ремонта

Во Владивостоке из-за планового ремонта часть жителей осталась без холодной воды. По информации «Примводоканала», ХВС вернется в дома 17 октября в 23:45. «Комсомольская правда — Дальний Восток» публикует адреса домов, где прошли отключения.
17 октября в 3:00 воду отключили по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 150; Байдукова; Балтийская, 1−29, 2−30, 43; Биологический переулок; Взлетная; Географический переулок; Глинки, 27, 27 к2, 40−71; Каспийская, 13, 15; Крылатый переулок; Математический переулок; Небесный переулок; Облачный переулок; Пальчевского, 17; Пилотажный переулок; Полетаева, 6 В, 17, 23а; Радарный переулок; Серова, 22−28а, 35, 35а, 37, 45−51; Соколиный переулок; Цимлянская, 1−27, 2−50; Чапаева, 2д, 5−39; Черноморская, 18−24; Ясный переулок.
Следующие отключения начались в приморской столице в 9:00. До 23:45 без воды остались жители домов на проспекте 100-летия Владивостока, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155; Амудсена, 6, 8, 10; Байдукова, 4, 4а, 4б, 6; Белякова, 5а, 7а; Волгоградской, 3−21, 21/1, 12−30; Волховской, 2, 26а, 27, 29, 31; Гамарника, 5−23; Героев Варяга, 2−10, 7, 11; Днепровской, 19, 98-В; Днепропетровской, 15−57, 16−38; Енисейской, 1−11, 55, 2−10, 28а, 28б, 30, 32, 55; Иртышской, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50; Иртышском переулке, 5, 11; Карбышева; Каспийской, 1−15; Кирова, 5−23, 14−70, 25, 27−49, 112, 116; Корнилова, 15−23; Краснодонской, 2, 4, 6, 9, 11; Магнитогорской, 3−27, 4−28; Металлургической, 1−27; Мичуринской, 3−23, 23а, 4; Невской, 33; Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11; Постышева, 33−49, 36−42; Русской, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а; Тухачевского; Ульяновской, 2−12/3, 7; Уссурийском переулке, 1; Чапаева, 4−26; Чкалова, 5, 6−30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3; Шошина.