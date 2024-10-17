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На Минобразования Новосибирской области завели дело

Новосибирское УФАС возбудило дело в отношении Министерства образования Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции» при реализации концессий по строительству 6 школ.

Министерство экономического развития опубликовало предложение о заключении концессии осенью 2021 года. Договор был заключен между Минобразования НСО и с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». Спустя 3 года после заключения концессионного соглашения (в 2024 году) готовность школ оценивалась до 22%.

Все 6 школ должны были сдать к весне 2023 года, однако сроки неоднократно переносились. Из федерального бюджета региону выделялась субсидия в рамках национального проекта «Образование» — в Новосибирской области появилась необходимость создания дополнительных мест для учащихся.

Министерство образования заключало в рамках концессии дополнительные соглашения. Например, в одной из школ исключили пункт о строительстве бассейна. УФАС давал однозначный отказ на изменение существенных условий соглашения.

В антимонопольной службе усмотрели признаки нарушения ч. 4 ст. 16 Федерального закона «О защите конкуренции». УФАС возбудило дело в отношении Министерства образования НСО, рассмотрение которого назначили на 20 ноября.

ФАС