На Минобразования Новосибирской области завели дело

Министерство экономического развития опубликовало предложение о заключении концессии осенью 2021 года. Договор был заключен между Минобразования НСО и с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». Спустя 3 года после заключения концессионного соглашения (в 2024 году) готовность школ оценивалась до 22%.