Обновлены меры соцподдержки для почетных граждан Приморья

— неработающие граждане, награжденные знаком «Почетный гражданин Приморского края» или «Почетный житель Приморского края», не получающие дополнительного материального обеспечения, предусмотренного федеральным законодательством и законодательством Приморского края, после достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после установления (назначения) им страховой пенсии, либо соответствующие условиям назначения страховых пенсий, предусмотренным статьями 30 — 33 указанного Федерального закона;



— супруг (супруга), близкий родственник, иной родственник или законный представитель умершего гражданина, награжденного почетным знаком, взявший на себя обязанность осуществить погребение умершего.



Гражданам, награжденным почетным знаком, выплачивается ежемесячная денежная выплата и единовременная денежная выплата ко Дню Приморского края.



Родственникам умершего Почетного гражданина предоставляется единовременная денежная выплата на погребение.



Услугу предоставляют структурные подразделения Центра социальной поддержки населения Приморского края, в том числе, через МФЦ.



Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней.



Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении услуги.



Государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.