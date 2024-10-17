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Обновлены меры соцподдержки для почетных граждан Приморья

Приняты новые правила оказания финансовой помощи.

Источник: Reuters

Утверждена новая редакция регламента по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края».

Заявителями услуги являются:

— неработающие граждане, награжденные знаком «Почетный гражданин Приморского края» или «Почетный житель Приморского края», не получающие дополнительного материального обеспечения, предусмотренного федеральным законодательством и законодательством Приморского края, после достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после установления (назначения) им страховой пенсии, либо соответствующие условиям назначения страховых пенсий, предусмотренным статьями 30 — 33 указанного Федерального закона;

 — супруг (супруга), близкий родственник, иной родственник или законный представитель умершего гражданина, награжденного почетным знаком, взявший на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Гражданам, награжденным почетным знаком, выплачивается ежемесячная денежная выплата и единовременная денежная выплата ко Дню Приморского края.

Родственникам умершего Почетного гражданина предоставляется единовременная денежная выплата на погребение.

Услугу предоставляют структурные подразделения Центра социальной поддержки населения Приморского края, в том числе, через МФЦ.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней.

Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении услуги.

Государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.