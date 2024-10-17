По пермской хоррор-игре «Чёрная книга» планируют снять сериал

Сериал планируют снять по хоррор-игре «Чёрная книга», созданной независимой пермской студией Morteshka, сообщает Properm.ru, ссылаясь на слова режиссера короткометражных фильмов по играм «Papers, Please» и «Beholder» Никиты Ордынского во время конференции разрабочиков игр «Игровая индустрия» 15 и 16 октября.
Сейчас создатели игры готовят сценарий-адаптацию для будущего сериала. Они намерены снять игровой (то есть не анимационный) сериал, который будет включать в себя восемь эпизодов.
Напомним, «Черная книга» — это атмосферная игра, в которой нужно сыграть роль молодой колдуньи, совсем недавно овладевшей мистическими чёрными знаниями. Игрок попадает в мир мифологических рассказов Чердыни, где встречается с нечистью. Действия игры разворачиваются в конце XIX века.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о появившемся в сети новом трейлере другой хоррор-игр «Лихо одноглазое» от той же пермской студии. Игра в чёрно-белом формате создана по мотивам мрачной народной сказки.