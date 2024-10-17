В Красноярском крае ввели ограничения для автобусов из-за обледенения

В Богучанском районе Госавтоинспекции ограничили движение для пассажирского транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий. На трех участках образовалось обледенение из-за мокрого снега и дождя при температуре −1 градус.
Ограничения введены на трех участках:
с 184 по 330 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны»;
с 0 по 86 км автодороги «Богучаны -Кодинск»;
с 4 по 89 км автодороги «Богучаны-Манзя».
Сейчас на месте работает шесть единиц специальной техники для расчистки и подсыпки дорожного полотна. Движение для других категорий транспорта не ограничено. Об этом сообщает МВД по краю.