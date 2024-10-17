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В Красноярском крае ввели ограничения для автобусов из-за обледенения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас на месте работает специальная техника.

Источник: Соцсети

В Богучанском районе Госавтоинспекции ограничили движение для пассажирского транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий. На трех участках образовалось обледенение из-за мокрого снега и дождя при температуре −1 градус.

Ограничения введены на трех участках:


с 184 по 330 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны»;

с 0 по 86 км автодороги «Богучаны -Кодинск»;

с 4 по 89 км автодороги «Богучаны-Манзя».

Сейчас на месте работает шесть единиц специальной техники для расчистки и подсыпки дорожного полотна. Движение для других категорий транспорта не ограничено. Об этом сообщает МВД по краю.