Названо, какой бензин в Челябинской области дорожает больше всего

За последнюю неделю средние цены на бензин в Челябинской области выросли на 12 копеек, достигнув уровня в 55,74 ₽ за литр. Наибольшее подорожание которую неделю подряд показывает бензин марки АИ-98 и выше. С 8 по 14 октября его средняя цена поднялась на 32 копейки до уровня 77,47 ₽ за один литр.
Второе место по росту цен занимает в настоящий момент на челябинских заправках дизельное топливо. За неделю цена на него выросла на 15 копеек, теперь средняя цена солярки равна 65,36 ₽ за литр. На третьем месте по подорожанию стоит бензин марки АИ-92. Его литр вырос в цене на 10 копеек — 50,14 ₽ Меньше всего за последнюю неделю поднялась цена за бензин марки АИ-95 — плюс 9 копеек (цена литра 55,32 ₽).
Отметим, что на территории Уральского федерального округа Челябинская область может похвастаться самым дешевым бензином марок АИ-92 и АИ-98, а также самым недорогим дизельным топливом.