Названо, какой бензин в Челябинской области дорожает больше всего

Второе место по росту цен занимает в настоящий момент на челябинских заправках дизельное топливо. За неделю цена на него выросла на 15 копеек, теперь средняя цена солярки равна 65,36 ₽ за литр. На третьем месте по подорожанию стоит бензин марки АИ-92. Его литр вырос в цене на 10 копеек — 50,14 ₽ Меньше всего за последнюю неделю поднялась цена за бензин марки АИ-95 — плюс 9 копеек (цена литра 55,32 ₽).