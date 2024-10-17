Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанёс удар по беженцам в секторе Газа фосфорными боеприпасами

Удар был нанесён по школе, в которой находятся беженцы.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные атаковали северным районам города Газа, информирует Al Mayadeen.

По данным телеканал, Израиль использовал фосфорные боеприпасы. Удар был нанесён по школе, в которой находятся беженцы.

После обстрела возникло возгорание. В настоящее время данные о погибших и пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось, что израильская сторона осуществила интенсивные бомбардировки кварталов, расположенных на юго-западе Газы. В результате удара ВВС Израиля по жилым строениям погибли несколько человек.

Также стало известно, что Армия обороны Израиля за год вооружённого конфликта с ХАМАС сбросила на территорию сектора Газа сто тысяч тонн взрывчатки.