Из Владивостока в Белый дом: уроженка Приморья снялась в сериале от ТНТ

Актриса из Владивостока Евгения Щербакова исполнила роль в новом комедийном сериале, премьера которого состоится в конце октября на телеканале ТНТ (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
28 октября россияне смогут увидеть сериал «Гудбай» (16+), рассказывающий о прилете президента США Джо Байдена в Россию с целью узнать, почему его санкции не действуют на страну. Евгения Щербакова исполнила в проекте роль главы администрации президента Америки. Также в картине сыграли Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.
«Это легкий, смешной сериал, который можно смотреть со всей семьей. Увидеть Дмитрия Дюжева в таком перевоплощении будет интересно. Он так вживался в роль, что мы на площадке иногда забывали, что это Дима. В целом, это интересная, добрая, патриотичная история, где в комедийной форме показана русская душа. В сериале нет злых шуток, задевающих чье-то достоинство», — поделилась Евгения Щербакова.
«Владивосток обладает какой-то нереальной энергетикой. Я обожаю мой родной город. Он окружен Японским морем с трех сторон. Это невероятно красиво и дает много энергии. Так же, что я люблю во Владивостоке, это зимнее солнце. Зимой день длиннее, чем в Москве, и почти каждый — солнечный, а закат после 18 часов. Думаю, каждый россиянин должен побывать здесь хотя бы раз в жизни», — рассказала актриса.
Сам сериал рассказывает, как президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день Джо теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота.
Напомним, актёр из Владивостока Вячеслав Торкунов исполнил роль в сериале «Ткачёвы на связи» (16+), рассказывающем о семье, членов которой не может разлучить даже проживание в разных городах.