Из Владивостока в Белый дом: уроженка Приморья снялась в сериале от ТНТ

28 октября россияне смогут увидеть сериал «Гудбай» (16+), рассказывающий о прилете президента США Джо Байдена в Россию с целью узнать, почему его санкции не действуют на страну. Евгения Щербакова исполнила в проекте роль главы администрации президента Америки. Также в картине сыграли Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Маруся Климова , Ольга Богданова, Анна Уколова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

«Это легкий, смешной сериал, который можно смотреть со всей семьей. Увидеть Дмитрия Дюжева в таком перевоплощении будет интересно. Он так вживался в роль, что мы на площадке иногда забывали, что это Дима. В целом, это интересная, добрая, патриотичная история, где в комедийной форме показана русская душа. В сериале нет злых шуток, задевающих чье-то достоинство», — поделилась Евгения Щербакова.

Актриса окончила ДВГТУ по специальности «Архитектор-дизайнер» и получила высшее актерское образование в Театральном институте им. Щукина. Девушка училась в вокальной и танцевальной школах, играла в КВН. В 2008 году получила титул «Мисс Приморья», в 2011 году заняла первое место на финале конкурса «Мисс Рунет — 2011» (16+) в Москве. На счету актрисы уже более 19 ролей. А дебютный фильм в качестве режиссера и продюсера был отмечен наградами. Из Владивостока Евгения уехала в 2009 году и с тех пор бывает в родном городе раз в пять лет.