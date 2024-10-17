Экс-ведущему Пьяных грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Журналист Глеб Пьяных* может быть привлечен к уголовному делу из-за уклонения от выполнения обязанностей иноагента. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
По данным ведомства, журналист неоднократно выкладывал в соцсети материалы без пометки о том, что они созданы иностранным агентом. Наблюдения правоохранители проводили в течение года.
Напомним, что с 2005 по 2012 годы Пьяных вел передачу «Программа максимум» на НТВ. В 2018 году он покинул телеканал, а в 2022 — территорию России.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналистку-иноагента Наталью Баранову*. При этом статья, по которой разыскивается женщина, не называется.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.