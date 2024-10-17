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Морозы и снег накроют Приморье в предстоящие выходные

Возможен и гололёд.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Аргументы и факты

Мокрый снег, снег и отрицательные температуры прогнозируют на выходные 19 и 20 октября в Приморье, сообщили в Telegram-канале Примгидромета.

Осадки и гололёд возможны ночью 19 октября в отдельных районах, также усилится северо-западный ветер. Синоптики обещают минусовые температуры до 6 градусов ниже нуля, плюсовой температура останется лишь на побережье — там до плюс 3 градусов. Снег сохранится днём на севере региона, а максимальные дневные температуры достигнут 7 градусов выше нуля.

На воскресенье осадков не обещают однако ночные температуры продолжат снижаться, в горных районах до минус 14 градусов. Днём прогнозируют потепление до плюс 4−10 градусов.

Ночью субботы, 19 октября, во Владивостоке будет небольшой дождь, усилится северо-западный ветера. Ночью до минус 3 градусов, днём — до плюс 8 градусов.