Морозы и снег накроют Приморье в предстоящие выходные

Осадки и гололёд возможны ночью 19 октября в отдельных районах, также усилится северо-западный ветер. Синоптики обещают минусовые температуры до 6 градусов ниже нуля, плюсовой температура останется лишь на побережье — там до плюс 3 градусов. Снег сохранится днём на севере региона, а максимальные дневные температуры достигнут 7 градусов выше нуля.