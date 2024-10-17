Имбирь для здоровья: врач поделился полезными рецептами

Ученые провели исследование, посвященное воздействию одного из содержащихся в имбире веществ и убедились в пользе этого корня для здоровья человека.
В лабораторных условиях исследователи извлекли из имбиря гингерол — вещество, придающее ему остроту, и применили на клеточных культурах. Как показали результаты эксперимента, активность иммунных клеток в борьбе с инфекцией повысилась на 30 процентов, причем положительный результат давала даже маленькая дозировка — 15 микрограммов гингерола на литр.
Затем к участию в эксперименте привлекли людей: участники на протяжении 20 минут пили натощак один литр имбирного чая. Целебный эффект корня был заметен уже через полчаса-час. Ученые пришли к выводу, что имбирь можно использовать как для профилактики инфекционных заболеваний, так и для борьбы с ними.