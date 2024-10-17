Имбирь для здоровья: врач поделился полезными рецептами

Затем к участию в эксперименте привлекли людей: участники на протяжении 20 минут пили натощак один литр имбирного чая. Целебный эффект корня был заметен уже через полчаса-час. Ученые пришли к выводу, что имбирь можно использовать как для профилактики инфекционных заболеваний, так и для борьбы с ними.