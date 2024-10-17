В Нововаршавском районе сменился прокурор

Георгий Котов окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге по специальности «юриспруденция». С апреля 2005 года он работает в органах прокуратуры Омской области, прошёл карьерный путь от следователя до руководящих должностей в различных районах региона.