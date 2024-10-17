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В Нововаршавском районе сменился прокурор

Георгий Котов имеет 19-летний опыт работы в органах прокуратуры Омской области.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев официально представил коллективу и руководителям органов власти Нововаршавского района нового прокурора. Им стал Георгий Котов, опытный сотрудник, посвятивший службе в региональной прокуратуре почти два десятилетия.

Георгий Котов окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге по специальности «юриспруденция». С апреля 2005 года он работает в органах прокуратуры Омской области, прошёл карьерный путь от следователя до руководящих должностей в различных районах региона.

На протяжении своей службы Котов занимал посты помощника прокурора Марьяновского района и заместителя прокурора Крутинского района. Впоследствии он возглавлял прокуратуры Тевризского района и Исилькульского межрайонного отдела.

Прокуратура