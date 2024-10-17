К концу рабочей недели погода в Приморье резко ухудшится

Сегодня, 17 октября, в регионе осадков не ожидается, воздух прогреется до +13…+20 °C. Ночь на пятницу принесет понижение атмосферного давления и смещение антициклона на восток, что даст дорогу новому атмосферному фронту. Во второй половине ночи в западной части края начнутся дожди. Температура ночью ожидается в пределах +2…+7 °C, в континентальных районах ночью возможно до 0…-5 °C, а на южном побережье теплее: +10…+12 °C.