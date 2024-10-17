К концу рабочей недели погода в Приморье резко ухудшится

К концу рабочей недели погода в Приморье значительно ухудшится. По данным «Примгидромета», ожидаются дожди и понижение температур. На данный момент регион находится под влиянием антициклона, обеспечивающего сухую и относительно тёплую погоду, с максимальными температурами до +20 °C, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня, 17 октября, в регионе осадков не ожидается, воздух прогреется до +13…+20 °C. Ночь на пятницу принесет понижение атмосферного давления и смещение антициклона на восток, что даст дорогу новому атмосферному фронту. Во второй половине ночи в западной части края начнутся дожди. Температура ночью ожидается в пределах +2…+7 °C, в континентальных районах ночью возможно до 0…-5 °C, а на южном побережье теплее: +10…+12 °C.
Днем 18 октября атмосферный фронт продолжит своё движение через край в сторону Сахалина, дожди усилятся и охватят всю территорию Приморья. Несмотря на облачность и осадки, дневная температура останется высокой и составит +12…+20 °C.
Во Владивостоке сегодня солнечно и без осадков, воздух прогреется до +15…+17 °C. В пятницу, 18 октября, погода ухудшится: облачность увеличится, утром возможен небольшой дождь, юго-восточный ветер усилится. Температура утром составит +10…+12 °C, днем ожидается небольшой дождь, который к вечеру усилится, с максимальной температурой +14…+16 °C.
Напомним, в предстоящие выходные, 19 и 20 октября, в Приморье ожидается неустойчивая погода. В регион придет холодная высотная ложбина.