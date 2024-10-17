Российский путешественник заявил, что Сан-Франциско «погряз в бомжах»

Российский путешественник и блогер посетил американский Сан-Франциско. Своим впечатлением от города он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».
Мужчина отметил, что у него возникли противоречивые чувства. Сначала город показался очаровательным с интересными местами, живописными парками и уютными уголками.
Однако потом он свернул с красивых улиц и попал в переулки. Тут ему открылся вид на настоящий город.
«Нам открылась настоящая картина жизни Сан-Франциско: бомжи, палатки, грязь, вонь», — указал путешественник.
По его словам, там расположились настоящие гетто. Бездомные люди стали частью городского пейзажа.
Ранее сообщалось, что американцы обеспокоены внутренними проблемами страны. Среди них инфляция, резкий рост стоимости образования, внешний долг страны и растущее количество бездомных людей.