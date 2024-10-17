Красноярский БК «Енисей» на своем паркете победил «Парму»

16 октября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своем паркете обыграл «Парму». Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 89:61.
В составе сибиряков самыми результативными игроками стали Тимофей Герасимов и Алекса Степанович, набравшие по 18 очков. Таким образом, наша команда занимает десятое место в турнирной таблице.
— Сегодня мы играли лучше с точки зрения командного баскетбола: лучше двигали мяч, находили открытые броски, что привело к более высокому проценту попаданий. И это естественно, когда показываешь более качественную командную игру, — говорит Йовица Арсич, главный тренер красноярской команды.
Следующий матч «Енисей» проведет 19 октября. На выезде они сразятся с «Автодором» (Саратов).
Ранее мы писали, что 39-летний новозеландец Джон Додд станет новым тренером регбийного клуба «Красный Яр».