Красноярский БК «Енисей» на своем паркете победил «Парму»

— Сегодня мы играли лучше с точки зрения командного баскетбола: лучше двигали мяч, находили открытые броски, что привело к более высокому проценту попаданий. И это естественно, когда показываешь более качественную командную игру, — говорит Йовица Арсич, главный тренер красноярской команды.