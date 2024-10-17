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На трассе в Слюдянском районе ограничили движение машин из-за непогоды

На участке дороги дежурят экипажи ДПС.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Снег и холодный ветер атаковали большую часть Приангарья. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, из-за непогоды ограничили движение в Слюдянском районе.

— На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» с 83 по 100 километр введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас на участке дежурят экипажи ДПС, они не только помогут обеспечить безопасность дорожного движения, но и проконтролируют сложившуюся ситуацию. Водителей просят быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Ангарске. Девочку отвезли в больницу. Правоохранители начали проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.