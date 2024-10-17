В Омске могут ввести налог для туристов

Пока налог будет равен 1% от стоимости проживания. С 2026 года ставка будет повышена до 2%, с 2027 года — до 3%, с 2028 года — до 4% и с 2029 года — до 5%. По данным мэрии, на налоговом учёте в Омске сегодня 70 гостиниц, фактически их может быть больше.