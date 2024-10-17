В Омске могут ввести налог для туристов

Туристический налог планируют ввести в Омске. Этот вопрос, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, сегодня, 17 октября, рассмотрит комитет по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета. Об этом пишет издание РБК.
Туристический налог, который будут уплачивать гостиницы, предлагается ввести с января 2025 года. Фактически средства будут собирать с постояльцев, включив расходы в стоимость проживания.
Пока налог будет равен 1% от стоимости проживания. С 2026 года ставка будет повышена до 2%, с 2027 года — до 3%, с 2028 года — до 4% и с 2029 года — до 5%. По данным мэрии, на налоговом учёте в Омске сегодня 70 гостиниц, фактически их может быть больше.
Владельцы омских гостиниц отмечают, что Омск больше город, куда приезжают по рабочим вопросам, а не с целью туризма. Поэтому название «туристический налог» в данном случае не соответствует цели.
С 2018 года в ряде регионов России устанавливался туристический сбор, который шёл на развитие туристического потенциала региона, в котором он взимался. Туристический налог будет перечисляться в бюджет города.
Ранее мы писали, что по итогам 2023 года Омскую область посетило более 687 тысяч человек. Из них с целью отпуска в регион приехало почти 400 тысяч человек.