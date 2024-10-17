Экс-солист One Direction Лиам Пейн перед смертью устроил дебош в отеле в Палермо

В заявлении аргентинской полиции говорится, что их вызвали в отель в зеленом районе Палермо, где им сообщили об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Менеджер отеля рассказала, что услышал громкий шум в задней части здания гостиницы, а когда прибыла полиция, она обнаружила, что мужчина упал с балкона своего номера, говорится в заявлении. Сотрудники скорой помощи подтвердили смерть мужчины, которого обнаружили во внутреннем дворике отеля.