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В Иркутске восстановили 35 захоронений советских солдат

Иркутск, НИА-Байкал — В столице Прибайкалья восстановили могилы солдат, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Мероприятия провели на территории Русско-Амурского мемориального комплекса по федеральной программе «Развитие культуры».

«Сохранение истории — обязанность каждого из нас. Уделяем этой работе особое внимание. Ежегодно на восстановление мемориалов направляются средства из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2024-м привели в порядок 35 захоронений бойцов. На каждом установили новые памятник, плиту, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

На все плиты нанесена персональная информация о солдатах: фамилия, имя, отчество, годы жизни, если таковые известны. На надгробии также изображены символ памяти — звезда — и надпись: «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава».

Подрядчик выполнял сборку элементов прямо на местах захоронений. Дополнительно были обустроены бетонный армированный фундамент и металлические соединительные анкеры. Конструкция разработана с учетом сибирского климата: она устойчива к понижениям и перепадам температур, сообщает пресс-служба мэрии.