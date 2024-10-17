В Иркутске восстановили 35 захоронений советских солдат

«Сохранение истории — обязанность каждого из нас. Уделяем этой работе особое внимание. Ежегодно на восстановление мемориалов направляются средства из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2024-м привели в порядок 35 захоронений бойцов. На каждом установили новые памятник, плиту, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.