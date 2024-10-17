В Иркутске восстановили 35 захоронений советских солдат

Мероприятия провели на территории Русско-Амурского мемориального комплекса по федеральной программе «Развитие культуры».
«Сохранение истории — обязанность каждого из нас. Уделяем этой работе особое внимание. Ежегодно на восстановление мемориалов направляются средства из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2024-м привели в порядок 35 захоронений бойцов. На каждом установили новые памятник, плиту, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
На все плиты нанесена персональная информация о солдатах: фамилия, имя, отчество, годы жизни, если таковые известны. На надгробии также изображены символ памяти — звезда — и надпись: «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава».
Подрядчик выполнял сборку элементов прямо на местах захоронений. Дополнительно были обустроены бетонный армированный фундамент и металлические соединительные анкеры. Конструкция разработана с учетом сибирского климата: она устойчива к понижениям и перепадам температур, сообщает пресс-служба мэрии.