В выходные во Владивостоке начнется отопительный сезон

Сначала тепло поступит в учреждения образования, здравоохранения и культуры. А с 24 октября к теплу начнут подключать и жилые дома. На полное заполнение может уйти несколько дней.
Детали этой работы и процент готовности обсудили тепловики города сегодня, 16 октября, в ходе штаба по подготовке к отопительному сезону. Провел совещание глава города Константин Шестаков.
Как доложили сотрудники структурного подразделения «Приморские тепловые сети» и МУПВ «ВПЭС», их предприятия готовы к старту отопсезона на 99%. Завершающие работы проведут сегодня и завтра.
ТЭЦ города, Оборонэнерго, Приморский водоканал и Примтеплоэнерго готовы на 100%. Управляющие компании и ТСЖ города провели опрессовку и гидравлические испытания во всех многоквартирных домах, их во Владивостоке больше 3 тысяч. В учреждениях образования назначены ответственные лица, которые уже в эти выходные будут контролировать подачу тепла на внутренние коммуникации.
Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы в металле в ближайшее время, отмечает пресс-служба мэрии.