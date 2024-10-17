В выходные во Владивостоке начнется отопительный сезон

ТЭЦ города, Оборонэнерго, Приморский водоканал и Примтеплоэнерго готовы на 100%. Управляющие компании и ТСЖ города провели опрессовку и гидравлические испытания во всех многоквартирных домах, их во Владивостоке больше 3 тысяч. В учреждениях образования назначены ответственные лица, которые уже в эти выходные будут контролировать подачу тепла на внутренние коммуникации.