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В выходные во Владивостоке начнется отопительный сезон

Согласно постановлению администрации Владивостока отопительный сезон в городе начинается с 18 октября.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Сначала тепло поступит в учреждения образования, здравоохранения и культуры. А с 24 октября к теплу начнут подключать и жилые дома. На полное заполнение может уйти несколько дней.

Детали этой работы и процент готовности обсудили тепловики города сегодня, 16 октября, в ходе штаба по подготовке к отопительному сезону. Провел совещание глава города Константин Шестаков.

Как доложили сотрудники структурного подразделения «Приморские тепловые сети» и МУПВ «ВПЭС», их предприятия готовы к старту отопсезона на 99%. Завершающие работы проведут сегодня и завтра.

ТЭЦ города, Оборонэнерго, Приморский водоканал и Примтеплоэнерго готовы на 100%. Управляющие компании и ТСЖ города провели опрессовку и гидравлические испытания во всех многоквартирных домах, их во Владивостоке больше 3 тысяч. В учреждениях образования назначены ответственные лица, которые уже в эти выходные будут контролировать подачу тепла на внутренние коммуникации.

Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы в металле в ближайшее время, отмечает пресс-служба мэрии.

ЖКХ