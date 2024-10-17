До аэропорта Омск — Фёдоровка могут построить новую дорогу

Директор ООО «ПО “Омсктрансстрой”» Игорь Колесник рассказал о мыслях по созданию транспортного сообщения с будущим аэропортом Омск-Федоровка. По его словам, для удобной перевозки пассажиров рассматриваются два основных варианта — выделенная полоса для экспресс-автобусов и строительство новой дороги.
«Мы рассматриваем возможность выделенной полосы на улице Волгоградской, чтобы автобусы без остановок доставляли пассажиров до аэропорта. Но я склоняюсь к строительству отдельной дороги, так как формат экспресс-автобусов может не стать популярным среди омичей», — отметил Колесник в интервью изданию «Коммерческие вести».
Он подчеркнул, что для вылета из Омск-Федоровки жителям придется закладывать больше времени на дорогу. По его словам, сейчас в аэропорт Омск-Центральный достаточно приехать за час до вылета. В будущем на это нужно будет закладывать до трёх часов.
Колесник также подтвердил готовность своей компании принять участие в достройке аэропорта, заявив, что важно как можно скорее приступить к сносу старого здания.
«Сохранять недостроенное здание нецелесообразно. Нужно расчистить площадку и начать проект с нуля, чтобы не потерять время», — добавил он.
«Если у людей будет уверенность в стабильной занятости на ближайшие три года, многие готовы будут вернуться», — пояснил Колесник.
Подготовительные работы по проекту аэропорта планируется начать в конце ноября.
Главная новость по теме Виталий Хоценко озвучил сроки строительства аэропорта Омск — Фёдоровка.