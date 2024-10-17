До аэропорта Омск — Фёдоровка могут построить новую дорогу

Он подчеркнул, что для вылета из Омск-Федоровки жителям придется закладывать больше времени на дорогу. По его словам, сейчас в аэропорт Омск-Центральный достаточно приехать за час до вылета. В будущем на это нужно будет закладывать до трёх часов.