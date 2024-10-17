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Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД

Евгений Ройзман не оплатил штраф ГИБДД на 500 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, признанный иностранным агентом в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не оплатил 500 рублей штрафа ГИБДД за административное правонарушение, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.

В ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Согласно имеющимся данным, на бывшем главе Екатеринбурга висит неоплаченный штраф ГИБДД суммой 500 рублей.

В марте 2023 года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга, с августа 2022 года он находится под запретом определенных действий. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.

Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей, приняв в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность экс-мэра, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики. Экс-глава Екатеринбурга не стал обжаловать решение суда.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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