Экс-глава Екатеринбурга Ройзман* не оплатил штраф ГИБДД

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, признанный иностранным агентом в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не оплатил 500 рублей штрафа ГИБДД за административное правонарушение, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
В ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Согласно имеющимся данным, на бывшем главе Екатеринбурга висит неоплаченный штраф ГИБДД суммой 500 рублей.
В марте 2023 года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга, с августа 2022 года он находится под запретом определенных действий. По мнению следствия, в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года он, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет российской армии.
Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей, приняв в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность экс-мэра, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики. Экс-глава Екатеринбурга не стал обжаловать решение суда.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.