Так называемый «план победы» украинского главы Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он напомнил, что план Зеленского предполагает вступление Украины в Североатлантический альянс, а также «поражение» РФ. Боуз назвал замысел главы киевского режима «бредом».
«Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это», — написал он в соцсети X*.
Боуз подчеркнул, что «реальность для Зеленского окажется очень суровой».
Напомним, Зеленский представил «мирный план». В частности, речь идёт о приглашении Украины в Североатлантический альянс ещё до завершения украинского конфликта.
Ранее российский парламентарий Леонид Бабашов заявил, что Зеленский собрался развязать третий мировой конфликт.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.