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Журналист Боуз: бредовый «план победы» Зеленского оторван от реальности

Зеленский знает, что Украина не вступит в НАТО, а также понимает, что Киев потерпит поражение.

Источник: Reuters

Так называемый «план победы» украинского главы Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он напомнил, что план Зеленского предполагает вступление Украины в Североатлантический альянс, а также «поражение» РФ. Боуз назвал замысел главы киевского режима «бредом».

«Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это», — написал он в соцсети X*.

Боуз подчеркнул, что «реальность для Зеленского окажется очень суровой».

Напомним, Зеленский представил «мирный план». В частности, речь идёт о приглашении Украины в Североатлантический альянс ещё до завершения украинского конфликта.

Ранее российский парламентарий Леонид Бабашов заявил, что Зеленский собрался развязать третий мировой конфликт.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.