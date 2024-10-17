Евгений Малкин достиг отметки в 500 голов в НХЛ

Важное для хоккеиста событие произошло во время матча против «Баффало Сэйбрз», проходившего на домашнем льду «Пингвинов». Этот гол стал знаковым для 38-летнего спортсмена, который оказался только вторым россиянином в истории НХЛ, достигшим такой отметки. Первыми этого успеха добился ныне действующий капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, с впечатляющим показателем в 853 шайбы на сегодняшний день.