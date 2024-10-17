Евгений Малкин достиг отметки в 500 голов в НХЛ

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг важного карьерного достижения, забросив свою 500-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Важное для хоккеиста событие произошло во время матча против «Баффало Сэйбрз», проходившего на домашнем льду «Пингвинов». Этот гол стал знаковым для 38-летнего спортсмена, который оказался только вторым россиянином в истории НХЛ, достигшим такой отметки. Первыми этого успеха добился ныне действующий капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, с впечатляющим показателем в 853 шайбы на сегодняшний день.
Этот гол также позволил Малкину стать 48-м игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь такого результата, догнав по количеству голов легендарного Лэнни Макдональда. В настоящий момент Малкин является четвертым из всех действующих игроков НХЛ, добившимся отметки в 500 голов в регулярных сезонах лиги.
Ранее стало известно, что Овечкин достиг важного рубежа в своей карьере, совершив 700 результативных передач в чемпионатах НХЛ. Он занял второе место в истории «Вашингтон Кэпиталз» по количеству передач и стал седьмым среди действующих игроков НХЛ.