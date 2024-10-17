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В Башкирии сохранится сухая погода

Дождей до конца рабочей недели не предвидится.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются сухие дни. В конце рабочей недели погода будет радовать жителей республики солнцем.

Так, в пятницу, 18 октября, температура воздуха ночью опустится до −1,-6°, местами до −11°, днем +6,+11°. Осадков в этот день не предвидится.

Сегодня, 17 октября, днем местами могут пройти небольшие дожди, но на большей территории Башкирии будет сухо. Температурные значения днем будут колебаться от +6 до +11°

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