«Газета.Ru» побывала в свингер-клубе и узнала, как живет индустрия под атакой общественников

— Люди разные встречаются. На прошлой вечеринке мы с молодым человеком были в комнате, двери не закрываются. В разгар, так сказать, процесса, к нам стал подходить мужик. Сначала смотрел с порога, а потом ближе, ближе, как кот. Парень сказал: «Свали». Он вроде ушел, а потом вернулся, сел на кровать и стал гладить меня по голове. Было крипово.