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Жители Башкирии сегодня смогут увидеть Суперлуну

Как сообщили в пресс-службе Уфимского городского планетария, вечером 17 октября на востоке взойдет Суперлуна. Она появится над горизонтом в Уфе в 17.57 по местному времени.

Источник: Башинформ

«Немного больше, чем обычно, Луна будет выглядеть потому, что в это время она будет находиться наиболее близко к Земле — вблизи перигея (ближайшей к Земле точке лунной орбиты). В 16.26 по уфимскому времени наступит полнолуние. Такие полнолуния, в которые Луна находится вблизи перигея, в последнее время стало модным называть суперполнолуниями», — пояснили в планетарии.

В суперполнолуние Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем когда полнолуние совпадает с апогеем, когда Луна максимально удалена от Земли (миниполнолуние).

Отмечается, что ничего необычного в суперполнолуние и миниполнолуние не происходит, заметить разницу в размерах и в яркости Луны может только очень внимательный наблюдатель.

космос