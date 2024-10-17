Жители Башкирии сегодня смогут увидеть Суперлуну

«Немного больше, чем обычно, Луна будет выглядеть потому, что в это время она будет находиться наиболее близко к Земле — вблизи перигея (ближайшей к Земле точке лунной орбиты). В 16.26 по уфимскому времени наступит полнолуние. Такие полнолуния, в которые Луна находится вблизи перигея, в последнее время стало модным называть суперполнолуниями», — пояснили в планетарии.
В суперполнолуние Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем когда полнолуние совпадает с апогеем, когда Луна максимально удалена от Земли (миниполнолуние).
Отмечается, что ничего необычного в суперполнолуние и миниполнолуние не происходит, заметить разницу в размерах и в яркости Луны может только очень внимательный наблюдатель.