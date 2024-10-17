В Омске с 2025 года введут туристический налог

Налог взимается с гостиниц и других объектов размещения туристов. Сумма налога включена в стоимость проживания и оплачивается туристами. Ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за сутки. В последующие годы ставка будет повышаться до 5% к 2029 году.