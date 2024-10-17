В Омске с 2025 года введут туристический налог

С 1 января 2025 года в Омске начнет действовать туристический налог. Это решение было принято на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета 17 октября.
Введение нового сбора связано с изменениями в федеральном законодательстве, которые позволяют регионам вводить туристический налог для повышения доходов местных бюджетов.
Налог взимается с гостиниц и других объектов размещения туристов. Сумма налога включена в стоимость проживания и оплачивается туристами. Ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за сутки. В последующие годы ставка будет повышаться до 5% к 2029 году.
По мнению властей, новый налог позволит повысить доходы городского бюджета. Средства, полученные от налога, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, организацию мероприятий и продвижение Омска как туристического направления.