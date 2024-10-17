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«Известия» поговорили с актером Мэттом Диллоном о его роли Марлона Брандо

Актер Мэтт Диллон, снимавшийся в фильмах таких культовых режиссеров, как Ларс фон Триер, Фрэнсис Форд Коппола и Пол Хаггис, сыграл Марлона Брандо в новом фильме «Мария». «Известия» поговорили с Диллоном о том, как актеру исполнить роль другого актера.
Источник: Известия

Фильм «Мария» — это история о том, как на самом деле проходили съемки «Последнего танго в Париже». И конечно, о скандальной сцене секса, из-за которой Марлона Брандо и Бернардо Бертолуччи впоследствии актриса Мария Шнайдер обвиняла в насилии.

«Никогда, никогда в жизни не думал, что я соглашусь играть Марлона Брандо. Но я прочел сценарий. Он был честный, чуткий, и Брандо там не был выписан монстром. Когда следишь за ним, испытываешь грусть, потому что это история о предательстве. Мы видим обратную сторону Брандо, скрытую, тайную. Конечно, я читал сценарий и понимал, что это для меня, как для артиста, вызов», — отметил он.

Актер поделился, что Брандо для него много лет остается главным ориентиром в профессии. Во время работы над своей первой ролью в фильме под названием «Через край» режиссера Джона Каплана Диллон много времени и сил уделял импровизации, а также стремился к тому, чтобы в кадре всё было «по-настоящему». Он носил настоящие наручники, швырял со стола печатную машинку ради достоверности кадра. Актер вспомнил, что тогда режиссер прозвал его Марлоном.

«Брандо навсегда стал моим ориентиром в профессии. Есть три актера, у которых я учусь вечно. Это Брандо, Монтгомери Клифт и Джеймс Дин. Потому что они все работали с нутром, оттуда всё доставали. Марлон Брандо среди них всё равно особенный. Он изменил представление всего мира о мужчине, об американском мужчине. Он был уязвимым и спонтанным. Да, он всегда шел к правде, но в его пути была эта изначальная уязвимость», — отметил собеседник «Известий».

Фильм «Мария» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 19 октября.

Он подчеркнул, что актеру нельзя судить персонажа, которого он играет. Поэтому сам Диллон не думал, что Брандо монстр, не показывал его монстром в кадре, а «просто рассказывал правду».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мэтта Диллона «Известиям» в четверг, 17 октября, в 10:00:

«Марлон Брандо совершил то, чего никто не делал до него».