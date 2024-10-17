«Известия» поговорили с актером Мэттом Диллоном о его роли Марлона Брандо

«Брандо навсегда стал моим ориентиром в профессии. Есть три актера, у которых я учусь вечно. Это Брандо, Монтгомери Клифт и Джеймс Дин. Потому что они все работали с нутром, оттуда всё доставали. Марлон Брандо среди них всё равно особенный. Он изменил представление всего мира о мужчине, об американском мужчине. Он был уязвимым и спонтанным. Да, он всегда шел к правде, но в его пути была эта изначальная уязвимость», — отметил собеседник «Известий».