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Сирены прозвучат 17 октября в Алматы

В Алматы 17 октября в 10:00 прозвучат сирены, а пользователям мобильных телефонов придет рассылка уведомлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Как сообщили в ДЧС, при проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, а также рассылка уведомлений через мобильные приложения.

В ведомстве отметили, что звуковой предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», — рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В ведомстве напомнили, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

Также в акимате добавили, что в этот же день состоится массовое тестирование системы экстренного оповещения Mass Alert. Сообщение носит тестовый характер.

Стоит отметить, что теперь оповещение будет доступно также и для пользователей операционной системы iOS. Но владельцы устройств iPhone получат уведомления на телефон только с программным обеспечением iOS 18.

Пользователям мобильных устройств поступит тестовое оповещение с пометкой «Национальное оповещение», для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android — с пометкой «Президентское оповещение», сообщили в акимате.

Ранее в акимате сообщали, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast — мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.