Место казни двух человек взяли под охрану в Волгоградской области

После Октябрьской революции в Ольховке уже в первых числах ноября была установлена советская власть. С октября 1918 г. по январь 1919 г. красные вели оборонительные бои, отражая наступление Донской армии генерала П. Н. Краснова. Летом 1919 г. в результате ожесточенных боев Ольховка оказалось в руках белых. Тогда понятие о пленных отсутствовало и противника, которого не удавалось переманить на свою сторону, уничтожали. Командир красноармейцев Пищулин Т. С. и помощник командира Травов П. С. стали жертвами таких расправ. Советская власть вновь установилась в селе в 1920 году.