В парламенте Башкирии ищут управу на самокатчиков

Число жалоб на людей, управляющих такими средствами индивидуальной мобильности, стало больше. Проблему подняли на законодательном уровне. Депутаты Госсобрания РБ считают, что систему надо «донастроить», чтобы каждое лето не задаваться одними и теми же вопросами безопасности.
Только с начала этого года в республике зафиксировали 47 происшествий с самокатами, в которых пострадали 49 человек. 19 из них не достигли 16-летнего возраста.
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, немало вопросов остается и к беспорядочной парковке. Пользователи, покатавшись, бросают технику, где попало — во дворах, у подъездов, на проезжей части — и создают помехи пешеходам и автомобилистам. На электросамокатах нередко ездят вдвоем или даже втроем, а также катаются дети.
А некоторые, особо изобретательные, придумали использовать мобильное средство передвижения для грузоперевозок. В сети не раз появлялись видео, как уфимцы перевозили на самокате ванну, диван и стиральную машинку, что явно обошлось им дешевле, чем аренда грузового автомобиля.
— Несмотря на то, что порядок эксплуатации электросамокатов в целом урегулирован федеральным законодательством, для нарушителей введены штрафы, проблемы остаются, — констатирует председатель Госсобрания РБ.
По данным башкирского министерства внутренних дел, для борьбы с нарушителями госавтоинспекторы проводят рейды, вводят ограничения для пользования электронным транспортным средством, устанавливают запрещающие дорожные знаки, а отдельных водителей наказывают рублем.
— При неоднократном нарушении правил дорожного движения ребенка могут поставить на профилактический учет как в школе, так и в отделении по делам несовершеннолетних, — говорит старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГАИ Линар Зиннуров. — Соответственно, ребенок будет подвергаться постоянным проверкам правоохранительных органов и комиссии.
В Уфе также проводят совместные рейды госавтоинспекторов с операторами кикшеринга. К примеру, водителям самокатов запрещено ездить вдвоем, не разгоняться больше 20 километров в час, брать в аренду транспорт можно только с 18 лет и не создавать помех для пешеходов.
По статистике, больше всего жалоб поступает от жителей столицы Башкирии и Стерлитамака. Сегодня услуги проката в Уфе оказывают две компании, которые предоставляют 3,4 тысячи самокатов. В Стерлитамаке работают три оператора, сдающих в аренду 620 средств передвижения.
В Уфе электросамокатчикам запретили разъезжать в промышленных зонах, на кладбищах, в парках, скверах, а также у детских площадок. Всего в списке 18 наименований общественных территорий, куда самокатам вход воспрещен.
По словам представителя одного из операторов, только за полгода в столице Башкирии операторы кикшеринга заблокировали и оштрафовали более 20 тысяч пользователей. В арендных компаниях не считают эти цифры большими, учитывая, что только в 2023 году жители республики совершили на двух колесах более двух млн поездок. С каждым годом число желающих прокатиться с ветерком увеличивается на 70−80 процентов.
Найти управу на нерадивых самокатчиков законодателей призвали и в Общественной палате республики. Председатель комиссии по культуре, гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений ОП РБ Роза Хузина, выступавшая на круглом столе, посвященному обеспечению безопасности при использовании квадроциклов, питбайков и средств индивидуальной мобильности, отметила, что жителей Башкортостана все чаще волнуют вопросы, куда жаловаться на брошенные самокаты. Особое внимание она обратила на проблему превышения скорости.
Роза Хузина предложила башкирскому парламенту рассмотреть возможность разработки законопроекта, который наведет порядок в регулирования правил дорожного движения для людей, управляющих электросамокатами. Сейчас жители региона могут жаловаться на нарушения со стороны самокатчиков в специальный чат-бот. Г-жа Хузина подсказала идею руководителям кикшеринговых компаний внедрить в систему управления электросамокатов многократную фотофиксацию движения.