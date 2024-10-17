В парламенте Башкирии ищут управу на самокатчиков

По словам представителя одного из операторов, только за полгода в столице Башкирии операторы кикшеринга заблокировали и оштрафовали более 20 тысяч пользователей. В арендных компаниях не считают эти цифры большими, учитывая, что только в 2023 году жители республики совершили на двух колесах более двух млн поездок. С каждым годом число желающих прокатиться с ветерком увеличивается на 70−80 процентов.