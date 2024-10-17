Уфимское небо в день открытия форума «Россия — спортивная держава» окрасилось в цвета российского триколора

Напомним, с 17 по 19 октября в Уфе будет проходить форум «Россия — спортивная держава», а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около пяти тысяч делегатов из ста стран мира.