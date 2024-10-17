Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимское небо в день открытия форума «Россия — спортивная держава» окрасилось в цвета российского триколора

В Уфе в день приезда Путина небо окрасилось в цвета флага России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 17 октября, в Уфе небо окрасилось в цвета российского флага. Любопытным явлением поделился сотрудник пресс-службы МЧС Башкирии Андрей Зайцев.

Напомним, с 17 по 19 октября в Уфе будет проходить форум «Россия — спортивная держава», а главной площадкой для проведения станет недавно открытый Дворец Борьбы. В торжественной церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин. Для участия в форуме в Уфу ожидается прибытие около пяти тысяч делегатов из ста стран мира.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.