Жертвам финансовых пирамид в Казахстане возместили свыше 12 млрд тенге

С начала реализации данного спецпроекта к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений порядка 10 финпирамид, действовавших на территории страны. Также в текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.