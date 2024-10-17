В Омске арестовали 16 автомобилей прямо на дороге

Таким образом удалось найти нескольких должников, максимальная сумма долга одного из которых составил 2,5 миллиона рублей. Автомобиль Toyota Mark II 2002 года выпуска находился в исполнительном розыске, так как его владелец уклонялся от погашения долга по тринадцати исполнительным производствам. Автомобиль передали в специализированную организацию для последующей реализации в счет погашения задолженности.