В Омске арестовали 16 автомобилей прямо на дороге

В Омске искали должников с помощью ГИБДД. В центре Омска ловили тех, кто забывает оплачивать штрафы и алименты. Специальные бригады дежурили на улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Красных Зорь.
В ходе рейда проверили более 200 автомобилистов.16 автомобилей были арестованы за долги их владельцев. Четверо водителей, опасаясь лишения транспортного средства, оплатили свои задолженности на месте, общая сумма составила более 500 тысяч рублей.
Таким образом удалось найти нескольких должников, максимальная сумма долга одного из которых составил 2,5 миллиона рублей. Автомобиль Toyota Mark II 2002 года выпуска находился в исполнительном розыске, так как его владелец уклонялся от погашения долга по тринадцати исполнительным производствам. Автомобиль передали в специализированную организацию для последующей реализации в счет погашения задолженности.
Как рассказали в ГИБДД такие рейды являются достаточно эффективной мерой против должников. Чтобы не попасть в группу риска, отметили в ведомстве, важно оперативно отслеживать информацию о долгах на сайте ФССП. Эта информация бесплатна и находится в открытом доступе.