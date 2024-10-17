С помощью комплексного развития территорий в Башкирии расселят 40 «квадратов» аварийного жилья

Всего на территории Башкирии признали аварийными 842 дома общей площадью 392 тысячи квадратных метров. 565 из этих зданий включили в республиканскую Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2024−2030 годы. На реализацию первого этапа программы в этом году уже выделили 134,2 миллиона рублей.