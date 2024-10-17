С помощью комплексного развития территорий в Башкирии расселят 40 «квадратов» аварийного жилья

В Башкирии механизм комплексного развития территорий поспособствует расселению аварийного жилья. Об этом было заявлено на недавнем правительственном совещании в формате «Строительный час».
Исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры республики Артем Ковшов доложил, что на октябрь текущего года в регионе уже заключили десять договоров КРТ, которые предусматривают расселение 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Уфе, Нефтекамске, Туймазах и Чишмах.
В ближайшие шесть месяцев власти планируют подготовить еще ряд договоров комплексного развития территорий, которые позволят расселить 55 «квадратов» в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Благовещенске, Белорецке и Чишмах.
Всего на территории Башкирии признали аварийными 842 дома общей площадью 392 тысячи квадратных метров. 565 из этих зданий включили в республиканскую Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2024−2030 годы. На реализацию первого этапа программы в этом году уже выделили 134,2 миллиона рублей.
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