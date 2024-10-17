Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Как указано, развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам.
«Продолжим строительство Троицкой линии — четыре станции на участке “ЗИЛ — Новаторская”. На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка — построим восемь станций на участке “Шелепиха — Ильинская”», — написал мэр.
Будет также строиться Бирюлевская линия, станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станция «Достоевская» («Суворовская») Кольцевой линии.