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Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

В 2025—2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо Московского метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Как указано, развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам.

«Продолжим строительство Троицкой линии — четыре станции на участке “ЗИЛ — Новаторская”. На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка — построим восемь станций на участке “Шелепиха — Ильинская”», — написал мэр.

Будет также строиться Бирюлевская линия, станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станция «Достоевская» («Суворовская») Кольцевой линии.

метро
Собянин Сергей