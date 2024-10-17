Где в Беларуси чаще всего женятся, а где — разводятся

Для сравнения: в 2019 году браков было 62,7 тыс., а разводов — почти 34,5 тыс.
В 2023 году на 1 тыс. браков приходилось 606 разводов, а в 2019-м — 549.
В пересчете на 1 тыс. белорусов чаще всего в брак вступали в прошлом году в Минске. Здесь 6,9 свадьбы на 1 тыс. человек. Реже всего — в Гродненской области. Там — 5,5 на 1 тыс. населения.
А вот чаще всего в прошлом году разводились в Могилевской области. Здесь четыре развода на 1 тыс. человек. Реже всего разводятся в Брестской области — 3,2 на 1 тыс. белорусов.
В Минске зафиксировали 3,8 развода на 1 тыс. человек.
В среднем в Беларуси женщины вступают в первый брак в 26,5 года, а мужчины — в 28,8.
В Индии стартует свадебный сезон. Он принесет экономике $70 млрд.