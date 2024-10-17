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Туманы ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Туман ожидается в утренние часы в четверг в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 66% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня прогнозируется небольшая облачность без осадков. В утренние часы в отдельных районах сгустился туман. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гродно в четверг установится небольшая облачность без дождей. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +10…+12°C. Ветер неустойчивый 0−5 м/с.

В Витебске и Могиле будут схожие погодные условия: небольшая облачность, без осадков, +9…+11°C, ветер неустойчивый 0−5 м/с.

В Гомеле немного холоднее — от +8°C до +10°C, а самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается в Бресте: +11…+13°C. В городе над Бугом синоптики обещают небольшую облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 0−5 м/с.