Туманы ожидаются в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня прогнозируется небольшая облачность без осадков. В утренние часы в отдельных районах сгустился туман. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гродно в четверг установится небольшая облачность без дождей. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +10…+12°C. Ветер неустойчивый 0−5 м/с.
В Витебске и Могиле будут схожие погодные условия: небольшая облачность, без осадков, +9…+11°C, ветер неустойчивый 0−5 м/с.
В Гомеле немного холоднее — от +8°C до +10°C, а самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается в Бресте: +11…+13°C. В городе над Бугом синоптики обещают небольшую облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 0−5 м/с.