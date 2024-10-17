Туманы ожидаются в Беларуси в четверг

В Гомеле немного холоднее — от +8°C до +10°C, а самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается в Бресте: +11…+13°C. В городе над Бугом синоптики обещают небольшую облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 0−5 м/с.