Бойцы СВО будут посещать объекты спорта на льготных условиях в Иркутской области

— Со стороны государства предусмотрено уже достаточно много социальных мер, но времена меняются, возникают другие вопросы, предложения. С депутатами Законодательного Собрания мы их оперативно обсуждаем и принимаем, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.