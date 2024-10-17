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Бойцы СВО будут посещать объекты спорта на льготных условиях в Иркутской области

Они должны иметь статус ветерана боевых действий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бойцы СВО смогут посещать спортивные объекты Иркутской области на льготных условиях. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, бойцы должны иметь статус ветерана боевых действий. Льгота также распространяется на членов семьи погибших участников СВО.

— Со стороны государства предусмотрено уже достаточно много социальных мер, но времена меняются, возникают другие вопросы, предложения. С депутатами Законодательного Собрания мы их оперативно обсуждаем и принимаем, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Так жители Приангарья, которые имеют право на льготу, смогут посещать те объекты спорта, которые находятся в областной государственной собственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 17 октября отключили отопление. Специалисты проводят ремонтные работы.