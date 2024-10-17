Масштабное отключение света в Севастополе — адреса

Кроме того, в этот же период времени свет временно отключат в трех СНТ: «Икар-3», «Ригель», «Икар-2», а также по аллее Астапова, на улицах Рыбальченко и Славянской, на Парижском бульваре и в проездах Розовый и Вербеновый.