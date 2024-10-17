В НовГУ разработали технологию для сканирования дефектов на дорогах

Как отметил глава региона Андрей Никитин, в этом году на первый курс вуза поступили 4 834 человека, в планах — достичь отметки в 5 500. «Растет интерес абитуриентов к таким направлениям, как информационные технологии, электроника, математика. Также в лидерах медицинские специальности. Важно, что средний балл ЕГЭ поступающих постоянно растет — это говорит о качестве их подготовки. Доля иногородних студентов сейчас составляет 54%, видим кратный рост по сравнению с 2017 годом. Наш университет становится точкой притяжения молодежи из разных регионов и даже государств. Совместно с руководством НовГУ продолжим делать все необходимое для подготовки мотивированных и востребованных специалистов», — сказал Никитин.