В НовГУ разработали технологию для сканирования дефектов на дорогах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории беспилотных систем и цифровой инженерии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого создали инновационную технологию для сканирования дорог. Работы по этому направлению ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил ТАСС заведующий лабораторией беспилотных систем и цифровой инженерии Политехнического института НовГУ Евгений Лукашик.
«Инновация технологии заключается в методах контроля качества дорожного покрытия с помощью лазерного сканирования. Благодаря ему можно проверять точность измерений толщины асфальтового покрытия и других показателей дорожного покрытия. Еще оно позволяет получать высокоточные данные о рельефе местности, в том числе и координаты, отметки высот на объектах, размещенных в границах исследуемой территории. В нашем случае это только что отремонтированная автомобильная дорога», — сказал Лукашик.
По его словам, работы проводились в два этапа: воздушное лазерное сканирование до укладки асфальта и после. Таким образом, получив плотные облака точек с лидара — лазерного сканера, который измеряет расстояния до объектов путем излучения и регистрации времени отражения этого излучения, можно увидеть толщину нового слоя асфальта, обнаружить перепады, дефекты. «Частота излучения очень высокая, поэтому в результате получается плотное облако точек, характеризующее форму и размеры объектов. На текущий момент участники результатами удовлетворены», — добавил он.
В ближайшее время лаборатория беспилотных систем и цифровой инженерии НовГУ будет участвовать в мониторинге состояния высоковольтных линий электропередачи с применением технологий воздушного лазерного сканирования с помощью беспилотников.
Как отметил глава региона Андрей Никитин, в этом году на первый курс вуза поступили 4 834 человека, в планах — достичь отметки в 5 500. «Растет интерес абитуриентов к таким направлениям, как информационные технологии, электроника, математика. Также в лидерах медицинские специальности. Важно, что средний балл ЕГЭ поступающих постоянно растет — это говорит о качестве их подготовки. Доля иногородних студентов сейчас составляет 54%, видим кратный рост по сравнению с 2017 годом. Наш университет становится точкой притяжения молодежи из разных регионов и даже государств. Совместно с руководством НовГУ продолжим делать все необходимое для подготовки мотивированных и востребованных специалистов», — сказал Никитин.