Сарань подключили к теплоснабжению — Минэнерго

«Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объёме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные».