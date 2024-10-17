Сарань подключили к теплоснабжению — Минэнерго

На источниках тепла имеется необходимый запас топлива. Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами.
«Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объёме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные».
Ранее в город вылетел министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провёл заседания местного оперативного штаба.
«Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счёт локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами».
Сейчас работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов-поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.
Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле министерства энергетики и акимата области, отметили в ведомстве.
Также в Минэнерго добавили, что специалисты ЖКХ, председатели кск и старшие по домам представители котельных точечно отрабатывают вопросы по развоздушиванию стояков. Котельные выходят на температурный режим.