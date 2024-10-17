Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре на участке ул. Гаражной запретят стоянку и парковку автомобилей

В Краснодаре на участке улице Гаражной запретят стоянку и парковку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На участке между улицами Рашпилевской и Дальней будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку вне зоны платной муниципальной парковки. Изменения вступят в силу уже 6 ноября.

Ограничения будут введены для обеспечения безопасности на дороге. Припаркованные на обочине автомобили создают помехи для других участников дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что на участке улицы Валерия Гассия в Краснодаре запретят стоянку и остановку. На участке улицы Валерия Гассия между улицами Снесарева и проспектом Писателя Знаменского будут установлены дорожные знаки.