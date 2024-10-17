В Краснодаре на участке ул. Гаражной запретят стоянку и парковку автомобилей

На участке между улицами Рашпилевской и Дальней будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку вне зоны платной муниципальной парковки. Изменения вступят в силу уже 6 ноября.
Ограничения будут введены для обеспечения безопасности на дороге. Припаркованные на обочине автомобили создают помехи для других участников дорожного движения.
Ранее мы сообщали, что на участке улицы Валерия Гассия в Краснодаре запретят стоянку и остановку. На участке улицы Валерия Гассия между улицами Снесарева и проспектом Писателя Знаменского будут установлены дорожные знаки.