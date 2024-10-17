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Семье из Красноярска с 10 детьми подарили многоместный автомобиль

В Красноярском крае вручили ключи от «Газели» многодетной семье.

Источник: Правительство Красноярского края

16 октября красноярской семье Штейнерт, воспитывающей десять детей, подарили новый ГАЗ-32217. Ключи от машины вручил глава Красноярского края Михаил Котюков.

Весной 2024 года у многодетных родителей сгорел автомобиль на парковке, который позволял путешествовать с детьми и возить сыновей и дочерей в школы, детские сады и на дополнительные занятия в разных районах города.

Супруги обратились в министерство социальной политики региона с просьбой оказать им помощь. Итогом обращения стало решение Правительства края о выделении из резервного фонда денег на покупку новой большой машины, в которой комфортно разместятся 12 человек.